Une centaine de guérilleros de la Coordination nationale Armée bolivarienne (CNEB) déposent leurs armes dans le sud de la Colombie dans le cadre de négociations avec le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro. IMAGES
Colombie: des guérilleros déposent leurs armes après un accord avec le gouvernement Petro
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