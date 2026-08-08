Abelardo de la Espriella arrive à l'université de Santiago de Cali, où il doit prêter serment en tant que président de la Colombie. IMAGES
Colombie: Abelardo de la Espriella arrive à Cali pour son investiture présidentielle
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