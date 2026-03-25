Oui, avec la griffe Matières fécales. Plus délicatement avec Yohji Yamamoto. Satoshi Kondo pour Issey Miyake prône, lui, un mouvement sans contrainte. Avec son Musée vivant de la Mode, l’historien-performeur Olivier Saillard sublime les vêtements du quotidien. L'Ukrainienne Lilia Litkovska s’inspire de son pays en guerre. Ludovic Winterstan pour La Fabrique Nomade, atelier de réinsertion pour personnes migrantes, considère qu’il serait temps de s'accepter les uns les autres.
Collections prêt-à-porter automne-hiver 2026-2027, la mode est-elle encore subversive ?
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