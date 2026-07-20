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Collections haute-couture automne-hiver 2026/27 : du grand spectacle qui fait sens

information fournie par France 24 20/07/2026 à 10:38

Dans l’univers de la mode, la Haute Couture tient une place particulière. Elle est une spécificité bien française, qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Laboratoire de recherche expérimental, mais aussi symbolique. Car la Haute Couture regarde parfois avec acuité ce qui bouleverse la planète, elle met en scène les angoisses, les inquiétudes contemporaines. Avec les néerlandais Viktor & Rolf, le japonais Yuima Nakazato, le très parisien Stéphane Rolland et la divine Adeline André.

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