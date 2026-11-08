Des tensions éclatent entre les forces de l'ordre et les manifestants sur la place de la Nation à Paris, point d'arrivée de la manifestation contre la vie chère. Le cortège parisien, qui a rassemblé 46.000 personnes selon la préfecture de police de Paris, contre 65.000 jeudi, avait défilé dans le calme entre la place de la République et place de la Nation. C'est au moment de la dispersion que des heurts ont éclaté. IMAGES
Colère sociale: tensions entre forces de l'ordre et manifestants à Paris
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