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Colère sociale: heurts à Bordeaux entre manifestants et forces de l'ordre

information fournie par AFP Video 07/11/2026 à 19:13

Lors d'une nouvelle journée de mobilisation sociale à Bordeaux, des manifestants et des forces de l'ordre s'affrontent en marge du défilé. IMAGES

Environnement
17 octobre
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