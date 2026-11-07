Lors d'une nouvelle journée de mobilisation sociale à Bordeaux, des manifestants et des forces de l'ordre s'affrontent en marge du défilé. IMAGES
Colère sociale: heurts à Bordeaux entre manifestants et forces de l'ordre
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