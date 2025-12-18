Les « cold cases », qui désignent des affaires judiciaires, le plus souvent criminelles, non élucidées et remontant parfois à plusieurs dizaines d’années, font l’objet du dernier livre du journaliste Thierry Lévêque, invité de Stéphanie Antoine pour en parler.
Cold Cases : des victimes abandonnées ?
