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Climat: L'Indonésie en proie aux flammes depuis 2 mois

information fournie par France 24 15/10/2026 à 19:40

Depuis 2 mois, les feux de forêt se multiplient en Indonésie. La faute au réchauffement climatique mais pas seulement. L'Indonésie subit les conséquences d'un El Niño très intense qui entraîne sur place un climat chaud et sec, favorable aux incendies. La gestion des forêts indonésiennes est aussi fautive: des parcelles rasées pour planter des monocultures de palmiers à huile notamment, très inflammables, ou des tourbières asséchées pour cultiver les sols.

Environnement

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