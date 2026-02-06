Sophie Lavaud, alpiniste et himalayiste, est la première Française à avoir gravi les 14 plus hauts sommets de la planète. Aujourd’hui, elle met ses ascensions au service de la science climatique. Sur les glaciers du monde entier, elle collecte de la glace pour étudier l’ADN environnemental, une biodiversité invisible menacée par le réchauffement.
Climat : braver les sommets pour percer les secrets des neiges éternelles
