Claudia Senik : "Pour se dire heureux, les Français déclarent avoir besoin de 30% de rémunération en plus !"

Ecorama : La Grande Interview • 27/04/2021 à 14:05

Claudia Senik, professeure à l'université Paris-Sorbonne et à l'Ecole d'économie de Paris (PSE) et auteure du livre "Les Français et l'argent" aux éditions Albin Michel, était l'invitée de l'émission Ecorama du 27 avril 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com