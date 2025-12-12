Le jeu français "Clair Obscur : Expédition 33" a dominé les Game Awards à Los Angeles en remportant neuf prix, dont celui du meilleur jeu de l’année. Acclamé pour sa direction artistique, sa narration et sa bande-son devenue un phénomène, le studio montpelliérain Sandfall Interactive a déjà vendu cinq millions d’exemplaires. À Los Angeles également, l’équipe française Vitality a été sacrée meilleure équipe d’e-sports.
"Clair Obscur : Expedition 33" : le triomphe français aux Game Awards
