 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Clair Obscur : Expedition 33" : le triomphe français aux Game Awards

information fournie par France 24 12/12/2025 à 16:11

Le jeu français "Clair Obscur : Expédition 33" a dominé les Game Awards à Los Angeles en remportant neuf prix, dont celui du meilleur jeu de l’année. Acclamé pour sa direction artistique, sa narration et sa bande-son devenue un phénomène, le studio montpelliérain Sandfall Interactive a déjà vendu cinq millions d’exemplaires. À Los Angeles également, l’équipe française Vitality a été sacrée meilleure équipe d’e-sports.

Vidéos les + vues

1

Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
2

Thaïlande-Cambodge: pas de signe d'apaisement avant l'appel de Trump

information fournie par AFP 11 déc.
3

Brandt: liquidation judiciaire prononcée, quelque 700 emplois supprimés

information fournie par AFP 11 déc.
4
4

Ukraine: une proposition sur les concessions territoriales soumise à Trump, selon Merz

information fournie par AFP 11 déc.
4
5

Dermatose: les gendarmes contrôlent la ferme d'Ariège, abattage du troupeau à venir

information fournie par AFP 08:29
8
6

Thaïlande: dissolution du Parlement en plein conflit frontalier avec le Cambodge

information fournie par AFP 11:22
1
7

Le Journal des biotechs : Pascal Prigent, directeur général de Genfit

information fournie par Boursorama 08:39
1
8

Ariège: l'abattage des bovins a débuté dans la ferme où un cas de dermatose a été détecté

information fournie par AFP 14:16
2
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)

information fournie par AFP Video 07 déc.
7

Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille

information fournie par AFP 07 déc.
1
8

Des Syriens se rassemblent à Damas pour célébrer le premier anniversaire de la chute d'Assad

information fournie par AFP Video 08 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank