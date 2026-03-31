Des manifestants ont protesté mardi à Ramallah, en Cisjordanie, contre une loi adoptée par le Parlement israélien prévoyant "la peine de mort pour les terroristes".
Cisjordanie: manifestation contre la loi sur la peine de mort votée en Israël
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro