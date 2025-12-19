Adèle Haenel et Christophe Ruggia arrivent à la cour d'appel de Paris, le réalisateur français est jugé pour avoir agressé sexuellement l'actrice quand elle avait entre 12 à 14 ans, un an après un procès dans cette affaire emblématique du #MeToo du cinéma français.
Christophe Ruggia jugé en appel à Paris pour agressions sexuelles sur Adèle Haenel
