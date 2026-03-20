Les frappes israéliennes se poursuivent sur le Liban, notamment le Sud du pays et la capitale Beyrouth. La situation humanitaire est chaque jour plus préoccupante, notamment concernant les enfants. 118 mineurs ont été tués, des centaines blessés, 350 000 déplacés. Des enfants traumatisés, déjà éprouvés par la guerre de 2024, et par la profonde crise économique et financière du pays. Christophe Boulierac, porte parole de l'UNICEF Liban, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Christophe BOULIERAC : "les enfants au Liban paient un prix effroyable dans cette guerre"
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