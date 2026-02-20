En près de quatre ans, la guerre en Ukraine a fait 600 000 victimes dont 100 000 morts. Parmi les blessés, certains sont défigurés. Alors une équipe de spécialistes français de la reconstruction faciale se rend plusieurs fois par an dans un établissement médical de la banlieue de Lviv pour "réparer" ces visages. Parmi ces spécialistes, la chirurgienne Chloé Bertolus, dont l'engagement est au cœur d'un documentaire poignant, réalisé par Didier Cros (Zadig Productions).
Chloé Bertolus: "lorsqu'un visage est détruit, il faut aussi lui redonner sa fonction sociale"
