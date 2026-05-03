Le roi Charles III quitte les Bermudes pour rentrer au Royaume-Uni, après une courte visite dans ce territoire britannique dans l'océan Atlantique, qui a fait suite à une visite d'Etat aux Etats-Unis. IMAGES
Charles III quitte les Bermudes, retour au Royaume-Uni
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