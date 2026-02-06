 Aller au contenu principal
Cette IA qui veut faire travailler l'homme

06/02/2026

Imaginez un monde où ce n'est plus vous qui cherchez du travail, mais des intelligences artificielles qui vous embauchent pour accomplir ce que leurs algorithmes ne peuvent pas faire : exister physiquement. Ce scénario de science-fiction pourrait devenir réalité si l’on en croit le créateur de la plateforme Rent-a-Human, mise au point par le spécialiste de la crypto Alexander Liteplo. Alors, faut-il se méfier des logiciels à qui nous confions de plus en plus de tâches de notre quotidien ?

IA: Intelligence artificielle

