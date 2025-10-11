 Aller au contenu principal
Cessez-le-feu à Gaza, des milliers de déplacés sur le chemin du retour

information fournie par AFP Video 11/10/2025 à 16:11

Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza, précipitant des dizaines de milliers de déplacés sur le chemin du retour à travers le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre.

