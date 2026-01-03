En Centrafrique, alors que la République Centrafricaine attend les résultats provisoires des élections générales du 28 décembre dernier, des violences armées ont éclaté ce vendredi à Zémio, une ville située dans le sud-est du pays, poussant des milliers de personnes à trouver refuge du côté de la RD Congo et du Soudan du Sud.
Centrafrique, inquiétude à Zemio depuis les affrontements entre l'armée et la milice AAKG
