La Fashion Week de Paris a donné lundi soir son coup d'envoi avec une surprise de taille, Céline Dion qui est venue interpréter "I'm Alive" en clôture du défilé L'Oréal.
Céline Dion crée la surprise au défilé L'Oréal Paris
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