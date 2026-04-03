Ce vendredi, Téhéran a annoncé avoir abattu un "deuxième F-35 américain" en quelques heures. Si le premier a été démenti officiellement, Washington est resté silencieux sur le deuxième incident. En examinant les photos publiées par Tasnim, Info/Intox détermine que l'épave serait celle d'un F-15E Strike Eagle américain habituellement basé au Royaume-Uni. Quant aux images censées prouver que l'un des pilotes est désormais captif en Iran, il s'agit en réalité d'une vidéo décontextualisée.
Ce que l'on sait sur l'avion de chasse américain que l'Iran dit avoir abattu
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