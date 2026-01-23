Au sommaire de ce nouveau numéro de À l'Affiche !, retour sur l'exploit du film "Sinners" aux Oscars, qui bat un record avec 16 nominations. Regard également sur la mode et l’Italie, en deuil après la disparition du couturier Valentino Garavani. Enfin, plus de trois mois après le casse au musée du Louvre à Paris, immersion au sein d'une équipe d'experts chargée de traquer les œuvres d’art volées.
Casse du Louvre : qui est l'équipe chargée de traquer les œuvres d'art volées ?
