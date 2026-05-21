Cash & Curious : les obligations, discrètes… et pourtant indispensables

Souvent perçues comme un placement un peu ennuyeux, les obligations jouent pourtant un rôle clé dans une allocation d'actifs. Que sont-elles réellement ? Comment évoluent-elles avec les taux d'intérêt ? Et pourquoi peuvent-elles agir comme un véritable amortisseur dans un portefeuille ?
On fait le point dans ce nouveau numéro de Cash & Curious, en compagnie de Valentine Ainouz, responsable de la stratégie taux à l'Amundi Investment Institute.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.