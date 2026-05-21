Cash & Curious : les obligations, discrètes… et pourtant indispensables

information fournie par Boursorama • 21/05/2026 à 14:50

Souvent perçues comme un placement un peu ennuyeux, les obligations jouent pourtant un rôle clé dans une allocation d'actifs. Que sont-elles réellement ? Comment évoluent-elles avec les taux d'intérêt ? Et pourquoi peuvent-elles agir comme un véritable amortisseur dans un portefeuille ?

On fait le point dans ce nouveau numéro de Cash & Curious, en compagnie de Valentine Ainouz, responsable de la stratégie taux à l'Amundi Investment Institute.