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Cash Confidences : je veux commencer à investir : par quoi commencer concrètement ?

information fournie par Boursorama 25/03/2026 à 14:56

Je veux commencer à investir : par quoi commencer concrètement ? Dans cet épisode de Cash Confidences en partenariat avec BoursoBank, Héloïse Bolle, fondatrice d' Oseille & Compagnie et co-autrice du livre "Aux thunes, citoyennes !" exlique les premiers investissements à faire, pas à pas.

De l'épargne de précaution aux différents types de placements, en passant par le choix des plateformes et la gestion du risque, elle répond à toutes les questions qu'on se pose quand on veut se lancer mais qu'on ne sait pas par où commencer.

Le plus rassurant ? Comprendre qu'investir n'est pas réservé aux riches, et que les femmes, malgré leurs blocages, sont souvent de meilleures investisseuses que les hommes.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Femmes et investissement
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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