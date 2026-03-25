Cash Confidences : je veux commencer à investir : par quoi commencer concrètement ?

information fournie par Boursorama • 25/03/2026 à 14:56

Je veux commencer à investir : par quoi commencer concrètement ? Dans cet épisode de Cash Confidences en partenariat avec BoursoBank, Héloïse Bolle, fondatrice d' Oseille & Compagnie et co-autrice du livre "Aux thunes, citoyennes !" exlique les premiers investissements à faire, pas à pas.

De l'épargne de précaution aux différents types de placements, en passant par le choix des plateformes et la gestion du risque, elle répond à toutes les questions qu'on se pose quand on veut se lancer mais qu'on ne sait pas par où commencer.

Le plus rassurant ? Comprendre qu'investir n'est pas réservé aux riches, et que les femmes, malgré leurs blocages, sont souvent de meilleures investisseuses que les hommes.