 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carnaval de Rio: les écoles de samba ouvrent la deuxième nuit de festivités

information fournie par AFP Video 17/02/2026 à 08:37

Dans une explosion de couleurs vives et une esthétique psychédélique, l’école de samba Mocidade Independente de Padre Miguel a ouvert la deuxième nuit de défilés au Sambodrome de Rio de Janeiro avec un hommage à la défunte Rita Lee, icône du rock brésilien et compositrice de chansons devenues des hymnes féministes.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
3

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
4

Crues: vigilance accrue maintenue sur une grande partie de l'ouest du pays

information fournie par AFP 16 févr.
5

Rassemblement à Paris pour demander "justice pour Quentin"

information fournie par AFP Video 16 févr.
1
6

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin

information fournie par AFP Video 16 févr.
7

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
8

Paris: des croix gammées et tags antisémites sur la statue de la République, la mairie annonce porter plainte

information fournie par AFP 16 févr.
2
1

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
2

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: la professeure fixée en appel sur son sort mi-avril

information fournie par AFP 10 févr.
3

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
5

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
6

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
7

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
3

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank