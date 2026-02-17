Dans une explosion de couleurs vives et une esthétique psychédélique, l’école de samba Mocidade Independente de Padre Miguel a ouvert la deuxième nuit de défilés au Sambodrome de Rio de Janeiro avec un hommage à la défunte Rita Lee, icône du rock brésilien et compositrice de chansons devenues des hymnes féministes.
Carnaval de Rio: les écoles de samba ouvrent la deuxième nuit de festivités
