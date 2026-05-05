Le gouvernement s'exprimera "en début de semaine prochaine" pour "changer d'échelle" et "adapter" ses dispositifs de soutien à l'activité économique, face à la flambée des prix des carburants qui se prolonge, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale. SONORE
Carburants: le gouvernement va "changer d'échelle" des dispositifs de soutien (Lecornu)
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