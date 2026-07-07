Cap sur le second semestre : bilan et perspectives des marchés

Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
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