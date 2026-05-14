La productrice américaine Donna Langley, le producteur américain Neal Moritz, l'acteur américain Vin Diesel, l'actrice américaine Michelle Rodriguez, l'actrice américaine Jordana Brewster et la mannequin et actrice américaine Meadow Rain Walker sont arrivés pour la projection du film "Fast & Furious" lors de la 79e édition du Festival de Cannes à l'occasion du 25è anniversaire de la franchise.
Cannes : les acteurs de "Fast and Furious" sur le tapis rouge pour le 25è anniversaire du film
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