La 79e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce soir dans une ambiance déjà électrique sur la Croisette. Entre montée des marches, stars internationales et hommages au cinéma, cette édition débute aussi sous le signe du débat politique. Dans cette première chronique cannoise, Louise Dupont revient sur la tribune publiée dans "Libération" par plusieurs centaines de professionnels du cinéma, dont Juliette Binoche et Adèle Haenel. Elle dénonce “l’emprise grandissante de l’extrême droite” sur le secteur et vise notamment le milliardaire Vincent Bolloré.
Cannes 2026 : une tribune anti-Bolloré secoue l’ouverture du Festival
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