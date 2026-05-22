Dans cette nouvelle épisode de "À l’Affiche", tour d’horizon des films favoris pour la Palme d’or : de "Fjord" de Cristian Mungiu, à "Notre Salut" d’Emmanuel Marre. En direct de la Croisette, Louise Dupont revient aussi sur les moments marquants du tapis rouge de cette 79e édition du Festival de Cannes.
Cannes 2026 : les pronostics pour la palme d’or et les looks iconiques du tapis rouge
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