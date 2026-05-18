Au Festival de Cannes, les tensions autour de Canal+ et son actionnaire de référence, Vincent Bolloré, continuent d'agiter le monde du cinéma français. Une tribune signée par 600 professionnels – dont Juliette Binoche et Adèle Haenel – dénonce "l'emprise grandissante de l'extrême droite" sur le 7e art. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a réagi en affirmant ne plus vouloir travailler avec les signataires. La réponse a provoqué un nouveau choc sur la Croisette, où certains dénoncent une forme de "liste noire".
Cannes 2026 : la crise autour de Canal+ et Vincent Bolloré s'invite sur la Croisette
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