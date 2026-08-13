La vague de chaleur actuelle en France dure depuis 17 jours. Elle a dépassé en longueur celle de 2003. Cet été brûlant a aussi entraîné une sécheresse record en Europe. Au point que les fleuves européens sont à leur plus bas niveau. La Roumanie a dû mettre à l'arrêt son unique centrale nucléaire que le Danube ne pouvait plus refroidir. Le débit du Rhin perturbe le transport fluvial de marchandises. Et une commune de l'est de la France a dû être ravitaillée en eau par camion-citerne.
Canicules et sécheresse records: un été catastrophique en France et en Europe
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