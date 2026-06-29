Le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni ce lundi une cellule de crise interministérielle pour faire le bilan sur la canicule de juin 2026, alors qu'une nouvelle vague de chaleur est prévue pour début juillet selon Météo France. Les explications avec Wilfrid Sammut, urgentiste et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France
Canicule : un système sous tension ?
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