Face à l'intensification attendue de la canicule, la ville de Paris a ouvert ses 550 parcs et jardins la nuit.
Canicule: les Parisiens profitent de l'ouverture des parcs toute la nuit
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