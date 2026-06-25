"C'est mieux d'être ici qu'en intérieur": aux Buttes-Chaumont, des dizaines de Parisiens cherchent un peu de fraîcheur en plein coeur de la nuit pour échapper à la canicule. Des pics à 40°C ont été enregistrés dans la capitale durant toute la semaine.
Canicule : les Parisiens cherchent le frais dans les parcs et jardins
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