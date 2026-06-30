Le groupe Ecologiste et social à l'Assemblée entend déposer une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, "qui ne prend pas la mesure de la crise sanitaire" et qui "ne semble pas préparer la vague de chaleur qui est devant nous", annonce la présidente du groupe Cyrielle Chatelain.
Canicule: le groupe écologiste veut déposer une motion de censure
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