"On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité", ia indiqué jeudi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, sans donner de chiffres.
Canicule: "entre 20 et 30%" d'appels au SAMU et d'entrées aux urgences en plus (Rist)
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