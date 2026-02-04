Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière du monde. Cependant, les tensions s'accentuent sur les questions commerciales et politiques. Le président américain Donald Trump a menacé le Canada de tarifs douaniers sans précédent et a exprimé le souhait d'annexer le pays pour en faire le 51ᵉ État américain. À Cornwall, ville frontalière canadienne, ces tensions se font sentir au quotidien.
Canada VS Trump : le ton monte, les habitants frontaliers s'organisent
