 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada : l’ONG Rainbow Railroad, espoir pour les minorités LGBTQI+ persécutées dans le monde

information fournie par France 24 28/08/2025 à 11:01

De nombreuses personnes issues des minorités LGBTQI+ et persécutées dans leur pays, ont pu trouver refuge au Canada. L’association Rainbow Railroad, qui soutient les minorités sexuelles et de genre menacées dans le monde, les aide à s’y installer. Depuis le début de l’année, elle a déjà reçu 8 500 demandes d’aide. L'ONG s'inquiète particulièrement de l’évolution de la situation des minorités aux Etats-Unis, depuis le retour de de Donald Trump à la Maison Blanche. Reportage, à Toronto, de nos correspondants, Joanne Profeta et François Rihouay.

Vidéos les + vues

1

Macron reçoit le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée

information fournie par AFP Video 27 août
2

Mostra de Venise 2025 : la rentrée cinéma s'annonce flamboyante

information fournie par France 24 27 août
3

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
9
4

Ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef

information fournie par AFP Video 27 août
5

Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade toujours interdite à la plage de Lacanau

information fournie par AFP Video 27 août
6

Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse

information fournie par AFP Video 27 août
7

Inde: la surtaxe américaine entre en vigueur, les commerçants indiens inquiets

information fournie par AFP Video 27 août
8

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 (gouvernement)

information fournie par AFP Video 27 août
1

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

information fournie par AFP 25 août
2

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
3

Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

information fournie par AFP Video 24 août
4

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
5

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
6

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
7

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
8

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.
8

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank