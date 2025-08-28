De nombreuses personnes issues des minorités LGBTQI+ et persécutées dans leur pays, ont pu trouver refuge au Canada. L’association Rainbow Railroad, qui soutient les minorités sexuelles et de genre menacées dans le monde, les aide à s’y installer. Depuis le début de l’année, elle a déjà reçu 8 500 demandes d’aide. L'ONG s'inquiète particulièrement de l’évolution de la situation des minorités aux Etats-Unis, depuis le retour de de Donald Trump à la Maison Blanche. Reportage, à Toronto, de nos correspondants, Joanne Profeta et François Rihouay.
Canada : l’ONG Rainbow Railroad, espoir pour les minorités LGBTQI+ persécutées dans le monde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro