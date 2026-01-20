Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont achevé leur immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters. Les Lions de la Teranga sont ensuite arrivés devant le palais présidentiel dans le centre historique de la capitale sénégalaise. Les joueurs ont rencontré dans la soirée par le président Bassirou Diomaye Faye.
CAN-2025 : parade survoltée des Lions, fêtés par des milliers de Sénégalais
