Vainqueurs des Comores lors du match d'ouverture (2-0), les Lions de l'Atlas peuvent rallier les 8es de finale de la CAN s'ils l'emportent ce vendredi, face au Mali. Un premier gros test pour le pays hôte, favori ambitieux mais prudent.
CAN 2025 : Le Maroc premier qualifié pour les 8es de finale ?
