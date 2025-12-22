Le Maroc a battu les Comores (2-0) lors du match d'ouverture de la CAN 2025. Après un premier but de Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi a scellé le score en s'offrant un magnifique retourné acrobatique.
CAN 2025 : le Maroc bat les Comores et lance parfaitement sa compétition
