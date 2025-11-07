Huitième prestation de serment pour Paul Biya au Cameroun. Il a été réélu pour 7 ans, le 12 octobre dernier. Dans son discours d’investiture le président Biya en a profité pour faire passer un message ferme au candidat Issa Tchiroma Bakary qui conteste sa victoire.
Cameroun : Paul Biya a prêté serment pour un huitième mandat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro