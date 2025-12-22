Faute de budget adopté dans les temps, le gouvernement présente ce lundi une loi spéciale en Conseil des ministres. Un texte d’urgence pour éviter la paralysie de l’État, mais aux conséquences très concrètes pour les ministères, les contribuables et l’économie.
Budget : une "loi spéciale" votée avant Noël ?
