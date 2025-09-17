Les dirigeants du Parti socialiste arrivent dans "un très bon état d'esprit" à Matignon, où le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure. "On s'exprimera au sortir de la réunion parce que (...) notre humeur peut changer entre l'avant et l'après", indique le patron des députés PS Boris Vallaud. SONORE
Budget: les dirigeants du PS arrivent à Matignon pour rencontrer Lecornu
