 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: l'Assemblée adopte le budget de l'Etat, qui va être transmis au Sénat

information fournie par AFP Video 28/01/2026 à 08:26

"Aucune des deux motions de censure n'ayant été adoptées, la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2026, sont considérés comme adoptés", annonce Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Le budget, ainsi adopté par la chambre basse en nouvelle lecture, va désormais être transmis au Sénat. SONORE

Budget France
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank