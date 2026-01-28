"Aucune des deux motions de censure n'ayant été adoptées, la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2026, sont considérés comme adoptés", annonce Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Le budget, ainsi adopté par la chambre basse en nouvelle lecture, va désormais être transmis au Sénat. SONORE
Budget: l'Assemblée adopte le budget de l'Etat, qui va être transmis au Sénat
