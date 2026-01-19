Budget 2026 : L'exécutif dégaine le 49-3 mais travaille toujours sa copie

information fournie par France 24 • 19/01/2026 à 23:06

Sébastien Lecornu a dit recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution avec "amertume" pour faire voter le budget de l'Etat à l'Assemblée nationale. Un lundi "semi-succès" et "semi-échec" de l'aveu du Premier ministre, qui continue à revoir sa copie après des concessions à la gauche, vendredi 16 janvier, et des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Ce début de semaine s'ouvre avec de nouvelles annonces d'économies de la part de la ministre de l'Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Pas sûr que cela suffise à emporter l'adhésion du patronat qui dénonce notamment la surtaxe d'impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices des 300 plus grandes entreprises, reconduite en 2026 malgré les promesses du gouvernement. Patrick Martin, le président du Medef, parle de cuisine "politicienne qui, pour flatter l'opinion, accable les entreprises".