Des milliers d'agriculteurs européens, certains avec des tracteurs, sont réunis pour une marche à Bruxelles pour protester contre les projets de l'UE visant à conclure un accord commercial avec le bloc sud-américain Mercosur et à réformer les subventions agricoles. IMAGES
Bruxelles: Début de la marche des agriculteurs européens contre l'accord UE-Mercosur
