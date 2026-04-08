Bruno Patino : "Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point nos vies sont en train de changer avec l'IA"

Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans nos usages quotidiens, Bruno Patino alerte sur une transformation profonde de notre rapport au monde. Avec son nouvel essai Le temps de l’obsolescence humaine (Grasset), le président d’Arte interroge la bascule d’une économie de l’attention vers une économie de la relation, et les risques d’un univers numérique où l’humain pourrait perdre sa place. Ecorama du 8 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
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