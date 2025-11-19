 Aller au contenu principal
Brouille entre Diomaye Faye et Sonko au Sénégal : l'heure du dégel ?

information fournie par France 24 19/11/2025 à 22:31

Au Sénégal, après une semaine de divergence, l'heure est au dégel entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État sénégalais dit être toujours proche d'Ousmane Sonko. Il a toutefois maintenu Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président, le choix qui a été l'origine de la polémique. Les détails dans cette correspondance à Dakar d'Elimane Ndao.

